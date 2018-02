Patinador japonês Kei Sato é o primeiro caso de doping dos JO de Inverno

TAS revelou que velocista "acusou positivo para acetalozamida, um produto diurético considerado mascarante, numa análise fora de competição".

O patinador de velocidade japonês Kei Sato, especialista em pista curta, é o primeiro caso de doping nos Jogos Olímpicos de inverno de PyeongChang2018, anunciou esta terça-feira o Tribunal Arbitral do Desporto (TAS).



"Kei Sato acusou positivo para acetalozamida, um produto diurético considerado mascarante, numa análise fora de competição", indicou o TAS, acrescentado que o atleta está "provisoriamente suspenso" e deixa a aldeia olímpica.



Saito, de 21 anos, deverá ser substituído na estafeta dos 5.000 metros masculinos.



Entretanto, o patinador, que tinha sido testado em 4 de Fevereiro, na aldeia olímpica, disse estar "extremamente chocado" com os resultados, referindo que nunca considerou o uso de doping.



"Nunca o considerei. Nunca usei esteróides anabolizantes, nunca tive necessidade de esconder", justificou o patinador, acrescentando que deixa a aldeia de forma voluntária para não perturbar os seus companheiros de equipa.



A acetalozamida é uma substância que pode ser usada no tratamento do glaucoma e em vertigens, mas pode também funcionar como agente mascarante do uso de outras substâncias proibidas.



O Tribunal Arbitral, habitualmente sediado em Lausana e deslocado para PyeongChang, por ocasião dos Jogos de inverno, que decorrem entre 9 e 25 de Fevereiro, disse ainda que nenhum resultado nos Jogos foi afectado.



É a segunda vez que a instância jurídica desportiva se desloca por ocasião de uns Jogos, depois de o ter feito também nos Jogos Olímpicos de verão no Rio de Janeiro, em 2016.