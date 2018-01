A carregar o vídeo ...

Cristiano Ronaldo fez um golpe na cara no momento em que fez o sexto golo do Real Madrid, na vitória por 7-1 sobre o Deportivo, depois de sofrer um toque na cara quando cabeceou a bola para a baliza, saindo com a cara ensanguentada. O avançado português, num gesto que correu mundo, pediu um telemóvel para se ver ao "espelho". A atitude, considerada por muitos como um gesto de vaidade, foi explicada pelo técnico merengue, Zinedine Zidane."Ronaldo só queria ver se podia continuar a jogar. Queria ver a dimensão do corte porque queria continuar em campo a todo o custo. Ele explicou-nos isso depois no balneário. Não inventou nada", explicou o treinador francês, acrescentando: "se está a treinar connosco com o olho assim é porque é importante, para ele, estar no campo".Ronaldo deve estar apto para defrontar, esta quarta-feira, o Leganés, num jogo em atraso da Liga espanhola.