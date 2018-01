Sporting e FC Porto defrontam-se esta quarta-feira nas meias-finas da competição. Os treinadores assumem esperar um jogo muito difícil, decidido nos detalhes individuais.

O Estádio Municipal de Braga recebe, às 20h45 desta quarta-feira, a segunda-meia final da Taça da Liga, disputada entre Sporting e FC Porto. Nas conferências de imprensa, os treinadores das duas equipas assumiram que o objectivo é a conquista do troféu. E que o jogo não vai ser fácil para ninguém.



"Os pontos que não sejam tão fortes vamos tentar explorar, tal como o FC Porto o vai fazer connosco. Vai ser um jogo muito táctico, com pouco espaço e pode ser decidido por alguma jogada individual", defendeu Jorge Jesus, justificando: "Ambas as equipas vão ter muita dificuldade, porque defendem muito bem."



O treinador dos "leões" enalteceu "todo o valor" do seu plantel para levar a melhor sobre os 'dragões', mas lembrou que são as duas únicas equipas que ainda não perderam para as competições nacionais.



Jesus ressalvou também a "intenção e o objectivo de ficar até sábado" para jogar a final.



Questionado sobre as chegadas e saídas do plantel, o técnico foi directo ao falar dos "ajustes" que o clube tem feito nesta altura da temporada desde que chegou ao Sporting.



"Todos os planteis onde tenho trabalhado foram sempre feitos à minha imagem, de acordo com os objectivos e possibilidades do clube. Fizemos uns ajustes de plantel como fazemos todos os anos, que se enquadra numa ideia técnico-táctica. No meu primeiro ano também o fizemos, no segundo ano um pouco ao contrário e este ano já contratámos quatro jogadores e também já saíram três", frisou.



A terminar, comentou o conhecimento acima da média que o internacional português Bruno Fernandes tem no seu sistema táctico.



"É um jogador com uma polivalência no aspecto táctico, que conhece com muita facilidade. Conhece muito bem os aspectos do jogo e é um jogador que deixa o treinador sempre tranquilo, porque pode encaixá-lo onde quer e dá rendimento. Não pode ser um jogador muito preso às missões defensivas", rematou.



"Vai ser um bom jogo"

Já Sérgio Conceição recusou-se, em conferência de imprensa da partida, em fazer comparações com a última vez que FC Porto e Sporting estiveram frente a frente, referindo que esta é uma altura diferente e uma prova distinta.



"As minhas expectativas para este encontro são as melhores. Queremos fazer um bom jogo e passar a final. Vai ser um jogo com uma equipa que tem feito uma excelente época, que, nas provas internas, ainda não perdeu, tal como nós. Vai ser um bom jogo, bem disputado, com grande vontade, de ambas as equipas, de passar à final", começou por referir o treinador.



O técnico referiu ainda que "o FC Porto fez um bom jogo em Alvalade para o campeonato, porque foi uma equipa", mas, ainda assim, acredita que esta partida será distinta.



"Amanhã (quarta-feira) é um jogo diferente. Já passou algum tempo desde a última vez que jogámos, as equipas têm feito um percurso diferente e, com certeza, vai ser diferente", disse.



Sobre a equipa que poderá apresentar frente ao Sporting, Sérgio Conceição não desvendou muito, admitindo apenas que os dois reforços, Waris e Paulinho, "estão em condições de serem convocados".



"Estão em condições de serem integrados. Podem trazer mais opções para que possamos ter uma equipa competitiva em todos os jogos. Os jogos cada vez são mais decisivos. Além da qualidade individual de cada um deles, podemos ter mais duas soluções importantes no plantel", disse sobre os reforços.