Dez anos depois, Sporting e V. Setúbal voltam a encontrar-se na final da Taça da Liga - e logo na primeira edição da prova os sadinos causaram sensação ao vencerem os "leões", que nunca conseguiram erguer o troféu.Em 2007/08, os pupilos de Carlos Carvalhal foram mais certeiros nos penáltis (3-2) do que os de Paulo Bento, após o 0-0 no fim do jogo. Agora, Jorge Jesus, que venceu a competição cinco vezes pelo Benfica (2010, 2011, 2012, 2014 e 2015), quer ganhar pelo Sporting, sendo que José Couceiro deseja estrear o seu nome na lista de vencedores da competição.Em 10 edições, os "encarnados" levantaram a Taça em 2009, 2010, 2011, 2012, 2014, 2015 e 2016, "falhando" apenas em 2008, 2013 e 2017, anos em que os vencedores foram Vitória de Setúbal, Sporting de Braga e Moreirense, detentor do troféu.Ao serviço do Sporting, que lidera pela terceira época consecutiva, Jorge Jesus ganhou apenas um troféu, a Supertaça de 2015, com 1-0 ao Benfica, no Estádio do Algarve.Nas meias-finais, o Vitória de Setúbal derrotou a Oliveirense, da II Liga, por 2-0, enquanto o Sporting afastou o FC Porto nos penáltis (4-3), após 0-0 no tempo regulamentar.

Na conferência de imprensa de antevisão, os dois treinadores reforçaram a vontade de conquistar o troféu, mas assumiram ambos que preferem que a partida não chegue ao desempate por grandes penalidades.

Objectivo comum: vencer

Jorge Jesus e José Couceiro afirmaram hoje a vontade de conquistar a Taça da Liga de futebol que vão disputar no sábado, mas nenhum dos treinadores vai entrar em jogo a pensar no desempate por grandes penalidades.

"Quando se chega a esta fase, num jogo decisivo, sendo a equipa mais ou menos poderosa, todos sonham em vencer o troféu. O objectivo é comum, mesmo com recursos diferentes", afirmou José Couceiro na conferência de imprensa conjunta dos dois técnicos de antevisão da final, que vai ter lugar no Estádio Municipal de Braga.

Jorge Jesus, que já venceu cinco Taças da Liga, todas ao serviço do Benfica, lembrou que nesta final decide-se o primeiro troféu da época e que "qualquer finalista pensa em vencer". Questionado sobre a presença do treinador de guarda-redes Nelson atrás da baliza na altura do desempate por grandes penalidades no jogo com o FC Porto, na quarta-feira, o treinador do Sporting respondeu: "o Jorge Jesus é um treinador que faz tudo para ganhar, foi o que eu fiz."