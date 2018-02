Relacionado Benfica pede que "justiça funcione" no "Portocanalgate" Supporting respondem a Bruno de Carvalho: "Não foi eleito para ser 'polícia da moda'" Os Philadelphia Eagles venceram o Super Bowl e fizeram história







o "fim da AG" começou quando foi colocada "a voto a decisão da mesa da AG de recusar os requerimentos" que visavam impedir a votação dos pontos 6 e 7 da ordem de trabalhos, os mais contestados pelos adeptos "leoninos".

O presidente do Sporting, Bruno de Carvalho, utilizou as redes sociais para falar sobre a assembleia-geral do clube, realizada sábado, que terminou com o anúncio feito pelo líder do clube que a sua continuidade no cargo é decidida esta segunda-feira.A longa publicação de BdC foi colocada na sua página no Facebook depois da ""E após uma triste e frustrante derrota no futebol, venho clarificar algumas situações da AG que, um mau resultado, não pode tornar irrelevantes:

1. Os pontos 1, 2, 3, 4, 5 e 8 foram aprovados, entre a unanimidade e a esmagadora maioria;

2. Foi revelado que PMR, mesmo tendo sempre recebido cartas do CFD a aceitar o seu pedido de auditoria e dando-lhe as regras normais da mesma, fez chegar à comunicação social a sua última carta que, até hoje, nunca chegou ao Sporting;

3. Foi revelado que Carlos Seixas foi fazer uma reunião com LFV para lhe dizer que o Sporting CP dominava a AF de Lisboa;

4. Foi revelado que Carlos Severino, que foi visto num jantar no Tico-Tico a dizer que nos ia correr a todos do Clube, foi apanhado por nós a passar informação ao Correio da Manhã;

5. Foi revelado por Rui Morgado e João Sampaio, que tiveram conhecimento de uma infracção grave efectuada "pelo Paulo Pereira Cristovão com conivência de Godinho Lopes", em que queimaram todos os votos (e com isso acabaram com a possibilidade de se saber a verdade daquela noite), numa acção que disseram ser "um churrasquinho". O problema é que, ao revelarem isto, também revelam que souberam de uma infracção grave e não a denunciaram, marcando de imediato uma AG para afastar o então CD;

6. Carlos Severino começou aos gritos do lugar dele dizendo para mim: "És um mentiroso. Queres ser dono do Clube compra-o. Andas a pagar almoços com o cartão do Sporting (nota: que não existe!). Perante isto, pedi ao Presidente da MAG para actuar em conformidade. Não o fez! Carlos Severino dirigiu-se à mesa onde estava a MAG e o CD, chamando nomes a todos, mandando membros do CD "baixar a bolinha" e oferecendo-lhes "porrada". Mais uma vez, foi pedido ao Presidente da MAG para agir correctamente e este apenas disse a Carlos Severino que se fosse sentar pois não estavam criadas condições para ele falar. Mesmo em democracia, um comportamento destes devia ter levado à explusão do associado da sala.

Ao mesmo tempo, quando pedi a palavra para responder a Carlos Severino, este começou novamente aos gritos a chamar nomes, ao que lhe pedi para se calar pois estava eu a falar. Nessa altura, um associado amigo de Rui Morgado, e que estava ao seu lado, começou a gravar com o telemóvel - facto que é proibido. Alertei a MAG e, outra vez, nada. Fiquei calado e perguntei à pessoa se estava a ficar bonito no filme, sempre na esperança de que a MAG actuasse. Não foi feito nada. Mesmo em democracia, quem não cumpre as regras deve ser expulso da AG;

7. Foram entregues à MAG 3 requerimentos para não serem votados os pontos 6 e 7. Disseram que necessitava de um amplo debate... O tal velho hábito do antigamente de ter de ir primeiro pedir autorização aos grupos e grupinhos do Clube. Comigo isso não cola. Esses requerimentos deviam ter sido imediatamente recusados pela MAG, pois a AG foi devidamente marcada tendo sido cumpridos todos os preceitos legais, sem que essa decisão tivesse de ser votada. Mas, erradamente, colocaram a voto a decisão da MAG de recusar os requerimentos. Aqui começou o fim da AG, e com Gonçalo Nascimento Rodrigues e seus "muxaxos" a ajudarem à festa.

O tempo começou a passar, e entre leituras de requerimentos e a sua votação e contagem, as pessoas foram-se "virando" contra, cada vez mais, e era notório que a esmagadora maioria dos associados ainda presentes não queriam debater o ponto 6 e 7 (que só tem "polémica" para os aziados e grupos e grupinhos que vivem à volta do nosso Clube, e que têm eco na Comunicação Social que quer é esconder os vouchers/emails/jogos para perder, e nos heróis do teclado da net).

Vendo isto tudo, e após conversar com o CD, pedi a palavra dizendo:

"Tenho de ser coerente nas minhas decisões. O que se está a passar agora é igual ao que passei na última AG da Liga" (onde nem deixaram o Sporting CP defender as suas propostas, que também tinham entrado no tempo certo e cumprido todos os preceitos legais). E continuei: "assim, o CD decidiu retirar estas duas propostas, não sendo mais necessária qualquer votação de aceitação ou não da decisão da MAG sobre os requerimentos, e que iamos (CD) reunir segunda-feira para decidir a nossa demissão ou não." - Intervenção gravada ilegalmente pelo associado Miguel Ferreira Pinto - advogado e filho do advogado que deu um parecer negativo

contra a AG pedida pelo Dar Rumo ao Sporting e a favor de Godinho Lopes.

Assim, a AG não foi suspensa mas sim terminada, pois já não havia mais pontos a votação pois o CD retirou os 6 e 7 em falta.

Como eu disse no meu discurso público, até podiam ter votado 100% contra as mesmas. Agora, não admito desrespeito por parte de ninguém ao trabalho que fazemos em prol do Sporting CP, e que se agrupem, ao estilo de conspiração terrorista, para, anti-democraticamente, não deixar debater propostas apresentadas pelo CD (depois de um amplo debate com todos os Orgãos Sociais executivos, os serviços do Clube e de recolher a sensibilidade geral e do próprio CL).

Ao sair calmamente da sala, PMR começou a gritar muito alto para mim que "eu era uma vergonha, que isto não era o Sporting CP". Eu olhei para ele mas nem perdi um segundo. Fui-me embora, calmamente, e sem necesssidade de nenhuma da segurança presente me escoltar ou acompanhar.

Não assisti a nenhuma confusão grave, tentativa de agressão, nem vi nenhuma polícia. Isso tudo deve ter acontecido após nós termos saído calmamente.

Este é o resumo verdadeiro sobre a última AG.

Amanhã temos a reunião marcada, e hoje, um dia que começou tão bonito com a conquista de mais 2 Títulos Europeus, acaba tão mal com esta derrota na Amoreira... Como eu disse no meu discurso público da AG: "Nunca consigo disfrutar" de nada!

Mais uma noite sem conseguir dormir..."