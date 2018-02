Câmaras do Norte terão financiado televisão do FC Porto e "encarnados" comentaram o caso dizendo que "as máscaras vão caindo".

O Benfica comentou as notícias que dizem que várias Câmaras Municipais do Norte do País financiaram o Porto Canal, televisão do FC Porto, exigindo que a justiça funcione e dizendo que "as máscaras vão caindo".



"Portocanalgate - depois do crime de divulgação de correspondência privada roubada ficamos agora a saber de suspeitas de um esquema de financiamento encapotado com dinheiros públicos e fundos comunitários. As máscaras vão caindo, a justiça que funcione", escreveram os "encarnados" na conta de Twitter para a imprensa, citados pelo Record.



Segundo o jornal i, nos últimos três anos entraram no Porto Canal, sob a forma de contratos de "aquisição de serviços", mais de 400 mil euros, pagos por municípios ou agrupamentos municipais do Norte do país. Os objectivos, de acordo com os documentos citados pela mesma fontes, incluem a "divulgação de eventos e iniciativas", a "concepção, produção e difusão de conteúdos televisivos" e a "publicitação de anúncios".



Na lista de contratos encontram-se as autarquias do Porto, Matosinhos, Terras de Santa Maria, Chaves, Póvoa do Varzim, Gondomar, o Turismo do Porto e Norte de Portugal e ainda as Comunidades Intermunicipais do Minho, do Tâmega e Sousa, de Trás-os-Montes, do Douro e do Ave.



Foi no programa Universo Porto da Bancada do Porto Canal que o director de comunicação dos "dragões", Francisco J. Marques, começou a denunciar emails de elementos ligados à estrutura do Benfica que, alegadamente, comprovam a existência de uma rede de corrupção liderada pelos "encarnados". O caso está a ser investigado pelo Ministério Público.