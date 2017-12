Feijão-azuki e cerveja sem glúten

Porque vai receber 25 convidados e o que não faltam são restrições alimentares diferentes – uns fazem resistência à insulina, outros têm problemas de articulações –, a naturopata diz que lá em casa o menu vai incluir "alimentos com baixo valor glicémico, ricos em proteína e fibra, bem como com efeitos anti-inflamatórios e de fácil digestão".



É isso mesmo que sugere à SÁBADO. Comecemos pela sobremesa, que é comum a todos – veganos, carnívoros e orgânicos. Está a pensar em rabanadas? Pense outra vez: "Sugiro fruta da época laminada regada com chocolate preto (acima de 85% de cacau) e coberta de amêndoas também laminadas. Confesso que nunca comi os doces tradicionais, não gosto, por isso não imagino como fazê-los de forma mais saudável, mas acho difícil, a maior parte deles são fritos e compostos por açúcar e farinhas..."



Avancemos para o prato principal, orgânico e saudável mas ainda carnívoro: "Sugiro peru assado no forno como manda a tradição, sem gorduras e temperado com cerveja sem glúten e especiarias. Para acompanhar, puré de batata-doce feito sem farinhas e com leites vegetais (excluindo de soja, que na maioria das vezes é geneticamente modificada e que, mesmo sendo biológica, pode interferir com o funcionamento da tiróide e do padrão hormonal do organismo), temperado com noz -moscada, sal marinho, pimenta -preta e azeite cru no fim." Mais vegetais da época (brócolos, couve-flor, cenoura e cebola) dourados no forno e temperados com paprica, sal marinho e pimenta -preta. Parece-lhe pouco natalício? Eis que é chegada a hora de revelar a sugestão de prato vegano: "Feijão -azuki cozido salteado num wok com cebola, cogumelos, alecrim e um fio de mel, temperado com azeite prensado a frio no final." Porquê azuki e não qualquer outro tipo de feijão? Porque faz melhor. À prima vegana e ao resto da família: "Fermenta menos, diminuindo a chance de flatulência e tem um efeito depurativo."



* DOP – Denominação de Origem Protegida; IGT – Identificação Geográfica Protegida; e ETG – Especialidade Tradicional Garantida



Artigo originalmente publicado na edição n.º 659, de 15 de Dezembro de 2016.

A prima vegana, a avó celíaca, a filha adolescente que só come alimentos biológicos e o tio que adora bifes em sangue juntam-se para a ceia de Natal. Tanto pode ser o início de uma anedota como um pronúncio de tragédia para quem se ofereceu para tratar da consoada.Antes bastava demolhar o bacalhau e cozê-lo com couves e ovos, tudo comprado no hipermercado, sem olhar a rótulos (alguém sabe mesmo o que significam DOP, IGT e ETG*?!), ou encher um peru de gordura animal, enchidos e carnes várias e pô-lo de véspera no forno, certo? Agora, que já sabemos que a obesidade mata (tal como os químicos, os aditivos, a lactose, o glúten e os alimentos processados) e que a carne é assassina, o grau de dificuldade aumentou. E o de exigência também, que o diga Nigella Lawson, chef britânica conhecida por fazer bolos cheios de açúcar refinado, farinha que não de espelta e banha de porco, que agora até já barras de cereais com sementes de chia e bagas goji ensina a fazer no seu programa de televisão.Nem sequer dá para fazer como no cartoon do britânico Fran Orford – "Querida, foi o único menu lacto-vegan-ético-orgânico que consegui arranjar com o nosso orçamento para a ceia de Natal."/ "Mas… são feijões!" –, pedir aos vegetarianos e afins que comam só acompanhamentos é completamente ano 2000.Para o ajudarmos a preparar a melhor e mais ecléctica ceia de Natal de sempre, a SÁBADO pediu a Mariana Pessanha – nutricionista, naturopata e proprietária do restaurante Organic Caffe, no Hotel Palácio do Estoril – que fizesse uma ementa alternativa capaz de agradar à prima, à avó e ao tio e, ainda assim, manter a tradição portuguesa. Spoiler alert: como no cartoon de Orford, há feijão.