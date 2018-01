Esta segunda-feira sociedade civil debate o tema no Centro Cultural Casapiano, em Lisboa.

Jovens até aos 16 anos podem deixar de ter acesso à Internet sem a autorização dos seus pais, a partir do final de Maio, data em que entra em vigor o Regulamento Geral de Protecção de Dados (RGPD). Esta possibilidade está a ser estudada por um grupo de trabalho criado pelo Governo, que pretende adaptar as regras europeias à legislação portuguesa.



O artigo 8º do Regulamento obriga os menores de 16 anos a obterem consentimento parental para acederem "aos serviços da sociedade da informação". "Caso a criança tenha menos de 16 anos, o tratamento só é lícito se e na medida em que o consentimento seja dado ou autorizado pelos titulares das responsabilidades parentais da criança", pode ler-se no documento.



No entanto, a norma europeia dá alguma margem de manobra aos Estados-membros, assumindo que "podem dispor no seu direito uma idade inferior para os efeitos referidos, desde que essa idade não seja inferior a 13 anos".



Este domingo, Tito de Morais, da Associação Miúdos Seguros na Net, explicou à Rádio Renascença que "o ideal, e esperemos que o Governo opte por essa situação, são os 13 anos, isto porque o consentimento parental e os limites de idade não são eficazes como medida de mediação ou regulamentação parental".

A sociedade civil também vai discutir a problemática no debate Portugal e a Participação Digital de Crianças e Jovens, que se realiza esta segunda-feira. O tema central é a "idade do consentimento à luz do Artigo 8º do RGPD e as implicações do mesmo ao nível da participação e inclusão digital das crianças e dos jovens portugueses", como se pode ler no comunicado introdutório do encontro.



O debate, agendado para as 10h, no Centro Cultural Casapiano, em Lisboa, vai contar com a presença de Tito de Morais, fundador do Projecto MiudosSegurosNa.Net, de Lígia Azevedo, em representação da Direcção-Geral de Educação e de Cláudia Martins, directora da Unidade de Acção Social e Acolhimento, em representação do Conselho Executivo da Casa Pia de Lisboa.



Os perigos da Internet: da Baleia Azul às cápsulas de detergente

De Maio a Julho de 2017, a Comissão Nacional de Promoção dos Direitos e Protecção de Crianças e Jovens (CNPDPCJ) reportou 34 novas situações ao Ministério Público relacionadas com o jogo que ficou conhecido como Baleia Azul. Ao todo, foram sinalizadas 44 ocorrências até meio do ano. Na Rússia, pelo menos, 130 mortes de adolescentes na Rússia estão associados ao jogo online, embora a polícia não confirmasse nenhuma oficialmente.



Neste desafio, os jovens tinham um "curador" que lhes lançava tarefas jogadores. O jogo promovia a mutilação e a única maneira de ganhá-lo era realizar todos os dias um desafio, durante 50 dias, até culminar no suicídio. Se a vítima tentasse desistir do desafio, o curador ameaçava-a.



A ingestão de cápsulas de detergente foi outro dos desafios lançados na rede social Facebook para jovens. Depois de várias denúncias, PSP e INEM fizeram comunicados e lançaram campanhas para sensibilizar os envolvidos. O Tide Pod Challenge - nome do desafio - consiste na partilha de vídeos de adolescentes nas redes sociais a comerem cápsulas de detergente para a roupa.