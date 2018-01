Com Lusa

Um novo comunicado da Direcção-Geral de Saúde informa que há quatro novos casos de Legionella diagnosticados no Hospital CUF Descobertas, em Lisboa. "Todos os doentes são mulheres e todas se encontram estáveis", lê-se no documento, publicado este domingo.A DGS informa ainda que "as autoridades de saúde, em articulação com o Conselho de Administração do Hospital CUF Descobertas e em colaboração com o Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge iniciaram a necessária intervenção junto do Hospital".De acordo com o comunicado, a vigilância epidemiológica e ambiental foi reforçada e estão a ser implementar as "medidas necessárias para interromper a transmissão".Este surto acontece apenas dois meses depois da infecção no Hospital São Francisco Xavier, em Lisboa, que provocou seis vítimas mortais.A bactéria é responsável pela doença dos legionários, uma forma de pneumonia grave que se inicia habitualmente com tosse seca, febre, arrepios, dor de cabeça, dores musculares e dificuldade respiratória, podendo também surgir dor abdominal e diarreia. A incubação da doença tem um período de cinco a seis dias depois da infecção, podendo ir até 10 dias.A infecção pode ser contraída por via aérea (respiratória), através da inalação de gotículas de água ou por aspiração de água contaminada. Apesar de grave, a infecção tem tratamento efectivo.