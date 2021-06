O arraial da Iniciativa Liberal

Um caso de infecção, único que seja, que venha comprovadamente do arraial ilegal da IL devia levar os seus responsáveis a responder pelo crime, mas haverá também complacência, porque a coragem em política anda pelas ruas da amargura.

Não me choca o alvo da barraquinha com políticos. Desde o 25 de Abril que há muitos casos destes em festas partidárias. Claro que é politicamente relevante quem não está lá: Ventura e o líder do CDS, porque isso revela simpatias que não são inócuas. E isso é significativo, mas a ideia de atirar setas a político é tudo menos original.