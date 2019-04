"Nossa Senhora de Paris" foi construída entre 1163 e 1345, tendo sido palco de alguns dos momentos mais marcantes da História do país.

A catedral gótica de Notre-Dame de Paris, que esta segunda-feira está a ser violentamente consumida pelas chamas, é uma das mais antigas de toda a França. É dedicada a Maria, mãe de Jesus.



Está localizada na Ile de La Cité, na capital francesa e é rodeada pelo rio Sena. Com esta Catedral nasceu o estilo gótico que foi iniciado em Inglaterra e desenvolvido neste país.



Foi construída entre 1163 e 1345, tendo sido palco de alguns dos momentos mais marcantes da História do país.



Foi aqui que Henrique VI de Inglaterra foi coroado, em 1431. Cerca de 400 anos depois, Napoleão Bonaparte foi também coroado nesta Catedral.



Já em 1909, Joana D'Arc foi beatificada.



É ainda nos dias de hoje uma das atrações turísticas mais famosas da cidade com longas filas na entrada para a visitar a qualquer hora. O rico interior, os vitrais, as varandas e as gárgulas são os maiores atrativos do local.



A famosa Catedral entrou ainda no imaginário da Disney com o Corcunda de Notre-Dame.