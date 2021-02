O que é que a Bimby tem a ver com a II Guerra Mundial?

Quando a I Guerra Mundial começou, e intuindo que a população alemã teria preocupações mais prementes do que mudar os tapetes e estofos de casa, a pequena Barmer Teppichfabrik Vorwerk & Co, fundada em 1883, decidiu dedicar-se ao fabrico de armas. Depois, com o fim do conflito, foi forçada a uma nova adaptação: passou a produzir motores de gramofones, negócio a que a popularidade da rádio, já nos anos 20, poria novamente fim.



Até que alguém se lembrou de adaptar o motor do gramofone, transformando-o num pequeno aspirador vertical que os clientes não percebiam bem como funcionava e não pareciam particularmente interessados em comprar. O Kobold seria, bem mais tarde, o primeiro bestseller da agora gigante Vorwerk, a mesma que em 1971 passou a produzir também a Bimby.



Mas ainda antes de chegar às cozinhas do mundo com um robô que em Portugal custa duas vezes o salário mínimo, a empresa alemã enfrentou mais uma Guerra – no II grande conflito mundial voltou a produzir armas, viu parte das suas fábricas serem destruídas por bombardeamentos e enfrentou acusações (nunca provadas) de recorrer a trabalho escravo de judeus.