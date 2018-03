Os investigadores do texto defendem que deve haver mais informação sobre sexting e as suas potenciais consequências e que esta prática deve ser uma componente da educação sexual. Os estudos existentes mostram que "sexting é um indicador do comportamento sexual e pode estar associado a outras questões de saúde e de comportamentos de risco".



"Fizemos este estudo, porque o tópico é uma preocupação urgente para a maioria dos pais, que são confrontados com a dupla ameaça de tentar compreender o funcionamento do mundo digital, ao mesmo tempo tendo de navegar pelas conversas sobre o comportamento sexual com os seus adolescentes", justificou a autora principal do estudo e professora na University of Calgary, no Canadá, Sheri Madigan.



A autora do estudo acredita que muitos jovens acreditam que as imagens e mensagens nunca serão divulgadas quando são enviadas, mas a verdade é que muitas vezes a situação não é assim e as comunicações, muitas vezes, acabam por chegar a várias pessoas. "Eles podem não ter uma percepção clara de que quando as imagens são enviadas perdem o controlo do modo como os receptores lidam com as mesmas."



O estudo aborda ainda o tema da revenge porn ("pornografia de vingança), na qual são publicadas imagens ou mensagens de um ex-interesse sexual como forma de vingança. No ano passado, dois casos em Portugal chamaram a atenção dos media: o de uma rapariga filmada num autocarro, enquanto um rapaz tocava nas suas partes íntimas, durante a Queima das Fitas do Porto, e o de uma estudante da Universidade do Minho filmada semi-nua durante a semana académica, em Braga.



Madigan aconselha os pais a serem pro-activos em relação à segurança digital, a "terem conversas abertas cedo e frequentemente, não apenas quando surge um problema". Há alguns temas que merecem maior relevo: "Os riscos de sexting e as potenciais consequências legais; garantir que as crianças sabem que não está certo pressionarem ou serem pressionadas para enviar um sext e informá-las de que, quando uma imagem é enviada, perdem o controlo da mesma."

Cerca de 15% dos adolescentes usam os telemóveis para trocar mensagens, imagens e vídeos sexualmente explícitos, indica um estudo esta semana publicado pelo JAMA Pediatrics. A prática analisada pelo organismo é denominado, em inglês por sexting, um vocábulo resultante da junção da palavra sex ("sexo") e texting ("enviar mensagens").A conclusão parte da análise de de 39 estudos com 110.380 participantes, com menos de 18 anos. A conclusão a que o estudo chegou é que cerca de 14,8% assumem enviar sexts e 27,4% recebê-los. A discrepância, segundo os autores do estudo, deve-se ao facto de "alguns sexters enviarem a mesma imagem a várias pessoas e aqueles que recebem um sext podem não retribuir".O estudo revela ainda que cerca de 12% dos jovens já enviaram uma mensagem deste tipo sem consentimento da outra parte. Do outro lado, 8,4% diz ter sido objecto de uma mensagem desta natureza sem dar consentimento.