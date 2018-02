Salvador Sobral vai dar uma entrevista esta quinta-feira na RTP, a primeira após a cirurgia a que foi sujeito no início de Dezembro. O músico português vai marcar presença no Telejornal, pelas 20h.O vencedor do Festival da Eurovisão em 2017 está a preparar o seu regresso aos palcos, sendo que o jornal ABC adiantou que Salvador está a agendar espectáculos para uma digressão em Espanha.O jovem cantor vai também participar no Festival da Eurovisão deste ano, a realizar-se em Portugal, desta vez como convidado.