Ainda em recuperação, Salvador Sobral falou com a Euronews, que o elegeu a Personalidade do Ano de 2017 através de uma votação online. "Sinto-me melhor a cada dia que passa. Mas tenho de pensar que é preciso algum tempo para recuperar de uma operação como esta", afirmou o cantor português ao canal.

Sobral recupera do transplante de coração a que foi submetido a 8 de Dezembro de 2017, mas já está a pensar no que fará quando puder retomar a sua vida normal: "Sinto-me muito motivado quando penso nas surpresas que me reserva o futuro. Penso muito no meu novo álbum e mal posso esperar para voltar aos palcos."

Além da distinção da Euronews, o cantor recebeu o European Boarder Breaker Award, pela sua prestação no Festival da Eurovisão, que ganhou com "Amar Pelos Dois". "Penso que a palavra perfeita para descrever o que senti foi 'avassalador'", recordou. "Aconteceu tudo muito depressa."

A 9 de Setembro, Salvador abandonou temporariamente os palcos por motivos de saúde. A sua última actuação até agora foi em Cascais, num "festival de lágrimas". "Como não sabia quando iria estar de volta, tal como não o sabiam as outras pessoas, foi um momento carregado de emoção."

Sobral comentou ainda a distinção recebida da Euronews: "Sinto-me sempre um pouco estranho, já que não sinto que mereço qualquer prémio."