Os autores da série Glee sempre declararam o seu desejo em fazer com que as suas personagens e histórias ajudassem a combater o preconceito e as injustiças sociais. Desde ajudar a integrar crianças com mobilidade reduzida, a pessoas com orientações sexuais diferentes ou a aceitar as mais variadas idiossincrasias, dezenas de personagens passaram pela série, cada qual com as suas características. Mas será que a série deixou mazelas nos jovens actores?



A série versava sobre um grupo de jovens que actuava no coro da escola e os actores que interpretavam essas personagens tornaram-se estrelas de Hollywood do dia para a noite. Mas essa fama tirou dividendos e actores da séire já morreram, outros caíram em desgraça e outros foram simplesmente esquecidos, havendo já



Na semana passada, a polícia de Los Angeles encontrou o corpo sem vida de Mark Salling, o actor que interpretava a personagem Noah "Puck" Puckerman. O homem de 35 anos tinha sido condenado por um tribunal e aguardava sentença, depois de ter sido descoberto que guardava mais de 50.000 imagens e 600 vídeos de pornografia infantil no computador pessoal. Salling admitiu o crime. A denúncia tinha partido da sua então namorada Roxanne Gorzela.



Segundo o jornal espanhol ABC, Salling (na fotografia abaixo) deveria ser condenado a sete anos de pirsão efectiva e a uma multa de 2,1 milhões de euros.





Mark Salling Foto: Amanda Edwards/WireImage





Mas este não é o primeiro caso de actores da série cuja vida descarrilou.

O actor Cory Montheith, que dava a vida a Finn Hudson, morreu a 13 de Julho de 2013, com 31 anos, devido a uma overdose de álcool e heroína, num hotel em Vancouver, Canadá. O actor tinha tentado várias vezes a reabilitação mas não conseguiu largar o vício.

A companheira de Cory, Lea Michele (que fazia de Rachel Berry), entrou em depressão, tendo terminado precocemente com a sua carreira artística.

Naya Rivera (Santana López), de 31 anos, foi detida e passou uma noite na esquadra depois do seu ex-marido a ter acusado de violência doméstica, tendo, posteriormente, sido retirada a queixa.

Já a actriz que interpretava a chearleader Brittany Pierce, Susan Hawking, foi alvo de um ciber-roubo, tendo sido reveladas na Internet várias fotografias íntimas em que aparecia nua.