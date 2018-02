Metallica voltam a prestar uma homenagem. Desta vez em Espanha

Em Lisboa os Metallica interpretaram o tema A Minha Casinha, como forma de homenagear Zé Pedro, o guitarrista dos Xutos & Pontapés que morreu a 30 de Novembro. Dias depois, em Espanha, voltaram a tocar um tema local, desta vez em homenagem ao estilo musical heavy metal.A banda voltou a deixar o baixista Robert Trujillo e o guitarrista Kirk Hammet sozinhos no palco para poderem tocar a homenagem, à semelhança do que aconteceu a semana passada na Altice Arena, quando os dois tocaram A Minha Casinha.Este sábado, os dois músicos interpretaram o tema Vamos Muy Bien no concerto que deram no Palácio dos Desportos de Madrid. O clássico dos Obús foi recebido em delírio pelos fãs que encheram o recinto.