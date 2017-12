Um dia antes do Natal, um homem decidiu pedir, pela segunda vez, a sua ex-mulher em casamento – anos após se terem divorciado. O momento foi captado em vídeo pelo filho do casal, Jeffrey, e tornou-se viral na Internet.

"Os meus pais estiveram casados mais de 20 anos, divorciaram-se, discutiram muito e foram tirar tempo um do outro. Anos depois, voltaram a namorar e ontem (23 de Dezembro) isto aconteceu", escreveu Jeffrey na legenda do vídeo que partilhou no Twitter.





My parents were married for more than 20 years, divorced, fought a lot, went to work on themselves. Years later, they start dating and as of yesterday, this happened;



Congrats Mom and Dad! True love always finds its way back around. pic.twitter.com/KYk3qc1QK4