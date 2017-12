Preço, número de aulas e horários disponíveis são algumas das preocupações que deve ter.

A DECO - Defesa do consumidor deixou um aviso sobre as preocupações que deve ter na altura de escolher a escola de condução. Além do preço, deve consultar o número de aulas da escola em causa, bem como os horários disponíveis.



"É importante escolher uma escola de condução que lhe ofereça o melhor ensino para que se torne num condutor seguro", pode ler-se no site oficial da DECO. Há ainda outras aspectos que deve ter em conta na altura da selecção, tais como: a flexibilidade na alteração de datas e eventuais consequências ou os critérios para passar no exame de condução.



A DECO - Defesa do Consumidor alerta ainda para as alterações ao regulamento da habilitação legal para conduzir e no Código da Estrada. "Agora, quem tem entre 14 e 16 anos pode tirar a carta de condução da categoria AM - ciclomotores e motociclos - desde que conduza ciclomotores de duas rodas com cilindrada até 50 cm3 e velocidade máxima até 45km por hora. Ao completar os 16 anos de idade, já poderá conduzir todos os veículos da categoria AM", explica o organismo.



A partir de 1 de Janeiro de 2018 são também alteradas as regras sobre doenças cardíacas e diabetes para tirar ou renovar a carta. Há ainda uma lista diferente das condições físicas e mentais que um condutor deve reunir para estar habilitado a conduzir.