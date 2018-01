O corpo do actor, que tinha sido acusado de posse de pornografia infantil, foi encontrado num rio.

O actor Mark Salling morreu esta terça-feira, avança o TMZ. O corpo foi encontrado num campo de basebol em Sunland, Los Angeles, perto do local onde vivia. Segundo as autoridades, Salling poderá ter-se suicidado.



Com 35 anos, o actor que interpretou Puck na série Glee, foi acusado de posse de pornografia infantil.



De acordo com o TMZ, Mark Salling poderia ser condenado a sete anos de prisão - seguindo-se mais 20 de liberdade condicional. Aguardava a sentença, depois de ter sido declarado como culpado.



O TMZ, citando fontes policiais, avança que o actor se terá enforcado.