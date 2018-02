A carregar o vídeo ...

Os Metallica homenagearam Zé Pedro, dos Xutos & Pontapés, com uma versão de A Minha Casinha, durante o concerto da noite de quinta-feira na Altice Arena, em Lisboa.A banda norte-americana surpreendeu o público, que partilhou inúmeros vídeos no YouTube. "Esta canção é dedicada a Zé Pedro", disse o baixista Robert Trujillo antes de começar os primeiros acordes, segundo a Blitz.A banda de James Hatfield homenagou o mítico guitarrista do grupo português, que morreu no passado dia 30 de Novembro de 2017.Veja o vídeo partilhado por um utilizador no YouTube: