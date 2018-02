"Não me interessava viver ou morrer. Só queria perder a peso". A frase de Connie Inglis, uma jovem inglesa de 23 anos, descreve a sua vida durante o período que sofreu de anorexia. A sua experiência é relatada num diário digital na reda social Instagram: My life without ana (A minha vida sem ana). Ana é um diminutivo usado pelas doentes para tratar a doença que deixou Inglis três vezes à beira da morte.

"Quando é que a fome se converteu num inimigo? Quando a comida se transformou em algo a evitar em vez de disfrutar. Escuta o teu corpo. Ele vai dizer-te o que necessita. Se tens fome, come!", escreveu numa das suas publicações. Em entrevista à BBC, Connie explicou que a sua conta no Instagram pretende ajudar a quem agora sofre da mesma doença e não se sente bem na sua própria pele.





"Sou mais do que um antes e depois", frisa Connie nas suas publicações, onde não usa filtros para retocar o corpo. "Preocupa-te em gostar de ti mesmo em vez de amares a ideia que os outros gostam de ti", apela a jovem.