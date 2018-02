Psicólogos criaram tabela

Das últimas 100 fotos que Gonçalo colocou no Instagram, 89 são dele próprio. Dessas, 39 são selfies - segundo a definição mais corrente da palavra: ou seja, é a própria pessoa retratada que tira a foto. É muita selfie e auto-retrato para este estudante universitário, que por ter apenas 20 anos é praticamente um nativo digital.Ele diz que já foi pior. "Houve uma altura em que se não pusesse uma foto por dia, parece que faltava qualquer coisa. Perdia imenso tempo a pensar na foto, nos filtros, nas descrições... Pesquisava imensas frases e hashtags. Às vezes punha mais que uma! Agora não ligo tanto."A outra parte da definição de selfie é que a foto é tirada com um intuito claro: ser colocada nas redes sociais. Ou seja, é para ser vista e ter reacções. Aqui nascem outras variantes."É gratificante para a autoestima ter 'gostos' nas fotos. E quanto mais tiver, mais vontade há de publicar novas fotografias", diz Gonçalo à. O estudante refere que, para ele, o mínimo aceitável - no sentido em que uma foto fez sucesso - é ter 70 'gostos'. "É uma espécie de dever cumprido, não sei explicar.... Quando não atingem é uma desilusão."É uma palavra forte. O que é isso da desilusão? "Quando tenho expectativas altas em relação a uma fotografia, é porque encontro coisas nela que gosto mesmo... Perceber que as pessoas que me seguem não captam o mesmo que eu, entristece."Em Março de 2014, um artigo correu pela imprensa a dar conta de uma nova perturbação obsessivo compulsiva, a selfitis, que até ia ser registada na American Psychiatric Association. Recorde-se que as selfies tinham acabado de explodir no mundo - no ano anterior, 2013, fora considerada a palavra do ano pelo Oxford English Dictionary.A notícia afinal era falsa - vinha de um portal satírico -, mas a ideia ficou na cabeça de Mark D. Griffiths e Janarthanan Balakrishnan. Os dois investigadores apresentaram recentemente um estudo que revela que estamos perante um problema potencial - realçam que o estudo é exploratório, que é preciso investigar mais.Os dois psicólogos questionaram 400 estudantes universitários usando seis critérios: autoconfiança, alterações de humor, conformidade social, procura de atenção, melhoramento contextual e competição social. Dentro destas 6 subescalas desenvolveram outras 20.São 20 frases com respostas de 0 a 5, conforme o inquirido concorda muito ou não. Exemplos: reduzo os meus níveis de stress ao tirar uma selfie; tirar selfies fazendo poses diferentes melhora o meu estatuto social; edito as minhas fotos para ficar mais bonito do que os outros; sinto-me mais popular quando publico selfies. Os investigadores concluíram que os mais dependentes das selfies procuram atenção e aceitação e muitas vezes têm falta de autoconfiança. E sim, podem (ver caixa) sofrer de selfitis.Tira pelo menos três selfies por dia mas não as coloca nas redes sociais.Tira pelo menos três selfies por dia e publica-as nas redes sociais.Tem uma urgência em tirar selfies e em publicá-las mais de seis vezes por dia nas redes sociais.