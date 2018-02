Um grupo de investigadores americanos, liderados por Ilyana Kuziemko, publicou em 2011 um estudo com resultados desconcertantes: as pessoas que estão no limiar da pobreza muitas vezes recusam políticas estatais de redistribuição de riqueza (por exemplo, via impostos). Mesmo que essas políticas permitam que tenham mais dinheiro, essas pessoas são contra porque isso pode permitir que as que estão pior (que são ainda mais pobres) subam e as igualem. Este paradoxo é o que os investigadores chamam o "last place aversion" (aversão ao último lugar).O paradoxo é tão forte que essas pessoas estão mais dispostas a que as pessoas acima delas sejam mais beneficiadas do que elas próprias. O que elas não querem é ser as últimas na escala social. Num feliz resumo, a revista The Economist dizia que "a pobreza pode ser miserável, mas sentir que estamos um bocadinho melhor que os outros torna as coisas mais suportáveis."Em 2017, outro investigador, Ryan W. Buell, da Harvard Business School, pegou no conceito de last place aversion e aplicou-o às filas. Os resultados foram curiosos: o que nos leva a mudar de uma fila para outra, ou mesmo a desistir e ir embora, deve-se mais a essa frustração de estar em último lugar.Decisão em 26 segundos Ryan W. Buell fez primeiro uma análise ao comportamento de 248 clientes numa loja com várias caixas de atendimento. Das 71 pessoas que mudaram de fila, quase todas (67) fizeram-no quando eram as últimas. E demoraram, em média, apenas 26 segundos a tomar a decisão. "Os clientes estão 3,9 vezes mais propensos a mudar quando estão em último", concluiu.Buell fez depois um inquérito online onde as pessoas eram obrigadas a esperar numa fila. Algo do género: "Antes de responder a estas perguntas, tem cinco pessoas à sua frente." No ecrã, os participantes iam sendo informados, em tempo real, da evolução da fila, e era-lhes dada a indicação de outras filas, ou até mesmo da possibilidade de sair.A tendência era a mesma: as pessoas em último lugar tinham duas vezes mais probabilidades de mudar de fila e, principalmente, tinham 4,3 mais probabilidades de desistir e de ir embora.A decisão tem de ser rápida (recorde-se aqui o caso da loja: as pessoas tomavam a decisão em apenas 26 segundos). Uma vez "habituadas", quando já estão há um tempo razoável à espera, é pouco provável que mudem, logo, o efeito last place aversion reduz-se bastante.Ryan W. Buell diz que a decisão é tomada com base no número de pessoas que se tem atrás, um factor que não implica em nada com o tempo do atendimento. Só piora: quem mudou de fila uma vez ficou 10% mais tempo à espera. Quem mudou duas vezes, demorou 67% mais. Tudo por causa de um complexo. "Se ninguém está disposto a esperar mais do que eu, vale a pena esperar nesta fila?"