Já o chamou umas 10 vezes para o banho, mas... nada. Ouve-se ao fundo um "Já vou." E de repente passaram 10 minutos sem ele se mover. A paciência está por um fio - ainda falta acabar o jantar e meter o outro miúdo no banho -, mas nada disto apoquenta o pequeno déspota que está recostado no sofá a apreciar o evoluir dos acontecimentos mais polémicos dos Legos na TV. Nova investida e a resposta: "Não mandas em mim. Não vou tomar banho!" É aqui que paralisamos e pensamos: o que é que eu vou fazer? Ao mesmo tempo, a tensão arterial sobe, a respiração dispara e entramos num jogo da roleta russa.





É certo que não há tiros, mas pode iniciar-se uma guerra civil em casa: gritos, brinquedos pelo ar, choro, pontapés na parede e adultos a perder a paciência. O que fazer? Magda Gomes Dias, coach parental, já criou uma espécie de guião com as respostas que podem conduzir a um porto seguro e a fugir da catástrofe. É que desde os 2 anos e meio - altura em que se começam a afirmar - que aparecem as respostas tortas. Até aos 12 anos vão aprender a ter filtros e a adequar a sua forma de comunicar. "Lido com muitos casos destes, e os pais sentem dificuldade em manter a calma. Ficam tão desorientados que as frases certas não aparecem. Com estas alternativas, estou a dar-lhes um guião", diz à SÁBADO.Depois de partilhar alguns exemplos na sua conta de Facebook sobre a parentalidade positiva - a coach tem também um site (www.parentalidadepositiva.com), com cursos online - decidimos juntar mais uns exemplos e perguntar o que se deve dizer. "Os pais não devem levar estas respostas a peito, mas perceber que ensinar é corrigir. E vão ter de ensinar as crianças de forma paciente." O que quer isto dizer? Tentar fugir aos gritos e às respostas tortas. "Sabemos hoje que os gritos agridem as crianças, elas não aprendem dessa forma a autocorrigir os comportamentos. E também não devemos andar atrás delas como polícias. Tal como as ensinamos a agarrar na colher com várias tentativas ou a apertar os sapatos, com o comportamento e a forma de comunicar é o mesmo: insistir até aprenderem".Esta é a forma de a criança agredir os pais, normalmente são os mais pequenos que o dizem. Magda Gomes Dias diz que o melhor é reconhecer o que a criança sente e desarmar o insulto. "Isto diminui a exuberância da reacção da criança." A resposta errada é a b), porque na perspectiva dos filhos isso é dizer que "os sentimentos deles não têm valor".Muitas crianças dizem isso, quando há algo que não lhes corre de feição. "Em primeiro lugar é preciso identificar o sentimento - 'pareces desapontado' -, depois é que se pode perguntar o que se passa. Temos de nos aproximar da criança primeiro e, em seguida, podemos averiguar o porquê da reacção", diz Magda. Qual é a resposta? Opte pela b).Na resposta b), pode parecer que vamos mudar de opinião, mas não. Essa é a melhor alternativa para evitar uma explosão lá em casa. Gritar pode resultar no imediato, mas vai repetir a atitude. "Devemos dar espaço para que a criança possa dizer o que gostava de fazer. Depois negociamos - gostavas de usar hoje essa blusa, mas não dá, fica para outro dia."Aqui, por mais difícil que seja, não deve obrigar. Motivo? "Vai querer que ajude nas tarefas, então tem de insistir e criar um hábito. Não vale a pena obrigar, porque o conflito vai repetir-se. Pode dizer algo como: 'Preferias ver televisão? Então eu dou-te uma mãozinha a arrumar isto e depois podes ir'", diz a coach. O mais importante é ter regras definidas: se todos ajudam, então o filho também tem de cooperar.Esta é uma frase que é dita por outra pessoa, provavelmente o pai. Por isso, terá de falar com quem a diz, e pedir que não o faça. As crianças aprendem as respostas tortas com alguém: na escola, com os pais ou com os irmãos. Como ainda não têm a noção do respeito - de que ferem a outra pessoa - repetem isso. Deve explicar que esses comentários magoam. "Muitas vezes replicam um comportamento. Mas temos de explicar que não o podem fazer", explica a coach.

a) "A culpa é do trabalho, eu também queria estar contigo mais tempo."

b) "Querias que estivesse mais tempo contigo?"



A mensagem é clara: querem mais tempo com os pais. Deve reconhecer esse sentimento e encontrar uma solução. Por exemplo, uma saída para compensar, explicar que é uma fase complicada. O conselho da coach é não culpabilizar o trabalho. "Não se pode dar a entender que é o emprego que lhes rouba os pais."



a) "OK, não queres comer isso. Mas diz antes que não gostas do aspecto."

b) "Cala-te e come."



Ensinar logo que a comida não é nojenta é o ponto de partida. Os pais devem explicar que a criança pode não gostar do aspecto da comida. Esta resposta é mais comum com crianças pequenas, que o dizem mesmo antes de provar seja o que for. Deve-se corrigir as palavras e ensinar que existem outras formas de falar. A resposta b) é a desaconselhada. Além disso, não se deve iniciar uma discussão.



a) "Oh, que exagero. Olha, o que é que gostavas de fazer a seguir?"

b) "Não é nada, não se diz isso."



O momento e o local quando esta resposta é dita é importante. Se for em frente dos avós é melhor evitar o confronto e explicar mais tarde, dizendo – "assim deixas os avós tristes". Lembre-se que até aos 12 anos não têm o código social apreendido. Outra estratégia é desdramatizar o momento e projectar a atenção para algo de que a criança goste, por exemplo: "O que vamos fazer a seguir?" Resposta acertada é a primeira.



a) "Ai mando sim. Faz isso e acabou."

b) "Gostavas de ser tu a decidir?"



Atenção: mesmo quando discorda não tem de fazer cara feia e mudar o tom de voz, alerta Magda Gomes Dias. A resposta b) é a mais adequada. O que não quer dizer que ele vai fazer o que quer. É pôr a bola no outro lado do campo: "Então o que querias fazer?" Conforme as regras da casa, adequa-se ao pedido. Por ex.: quer sair à quinta-feira à noite, mas não se pode em semana de aulas. Então vai recusar. Mantenha-se firme e, mesmo se o seu filho continuar a insistir, não prolongue a discussão. Mais vale mudar de assunto.