Histórias de quem fugiu da cidade

Alexandre Ferreira da Silva desenvolvia aplicações para telemóvel mas precisava de mudar. Queria defender uma causa e estar mais perto da natureza – por isso se mudou para uma eco-aldeia na Covilhã. Já Pedro e Dina Araújo trocaram Cascais por Arcos de Valdevez: Pedro era director de produção numa fábrica e estava no topo da carreira quando decidiu seguir o sonho de abrir um turismo rural no Minho. Para Afonso Cruz, escritor e ilustrador, não foram os defeitos da cidade (Lisboa) mas sim as virtudes do campo que o levaram a mudar-se para um monte alentejano.

Fartaram-se do ritmo acelerado, do trânsito ou da má disposição das pessoas. Ou então quiseram experimentar algo diferente, encontrar calma e tempo com a família – as justificações são várias. Em comum têm uma mudança de paisagem: abandonaram a grande cidade para ir viver para o campo.

Sentem falta dos centros comerciais, do marisco, ou de encontrar uma loja de artigos específicos (de desporto) com facilidade. Mas garantem que ganharam em qualidade de vida: a rotina, agora, faz-se de pouco tempo no trânsito, passeios ao ar livre, feiras e festas locais.



