Cerca de 50 macacos escaparam das jaulas no zoo de Paris

Cerca de 50 macacos, a maior parte deles babuínos, escaparam esta sexta-feira das jaulas no zoológico de Paris, que teve de retirar os seus visitantes para evitar incidentes, anunciou o parque.

Desconhece-se ainda como conseguiram os macacos fugir das suas jaulas, situação que já está a ser investigada. Os macacos estão, na sua maioria, localizados numa área do zoológico, cercados pela polícia e pelos veterinários.

Um grupo de atiradores de elite encontra-se no local com cartuchos anestésicos para os controlar caso seja necessário. A polícia estabeleceu um perímetro de segurança que circunda o parque, no caso de qualquer um dos animais escapar.