A Liga da Justiça dos Youtubers

Leia o artigo completo na edição nº. 718 da SÁBADO, nas bancas a 1 de Fevereiro de 2018.

Comem cápsulas de detergente, fingem assassinar o melhor amigo e apalpam mulheres na rua – tudo para entrar no top dos vídeos mais vistos do YouTube. Alguns geram tanta polémica que ocupam páginas de jornais e tornam-se famosos. Nem todos, porém, são assim. Humza Arshad faz parte do grupo que prefere usar esta ferramenta de partilha de vídeos de forma positiva. Para ele, tudo começou depois do 11 de Setembro de 2001. "A percepção sobre os muçulmanos alterou-se. Alguns indivíduos fazem -nos parecer maus, mas não representam o islão", conta o youtuber britânico de origem paquistanesa no seu canal de vídeos.Resolveu fazer alguma coisa para alterar essa percepção. "Decidi começar a usar o YouTube, mas não queria ser visto como o terrorista número dois. Queria criar as minhas próprias histórias, as minhas próprias personagens", conta. Hoje, o canal Humza Productions tem mais de 392 mil seguidores e é conhecido por abordar de forma satírica temas como o extremismo e a violência entre gangues. Diary of a Bad Man é a sua série mais conhecida. "Com o meu trabalho, aspiro a que as pessoas entendam que é fixe ser -se quem se é", afirma. "Acredito que é muito importante deixar uma mensagem positiva e não fazer comédia só porque sim."Humza Arshad é um dos embaixadores do programa YouTube Creators for Change, colectivo de 39 youtubers que "promovem a empatia e o entendimento no mundo". A plataforma foi lançada em 2016 e pretende chamar a atenção para temas como a violência policial, o bullying, a xenofobia e o racismo.