A cantora Shakira é acusada pelo Fisco espanhol de fuga aos impostos. O Ministério Público de Espanha já recebeu a denúncia contra ela, por indícios de delito fiscal entre 2011 e 2014.O Fisco sustenta que entre esses anos, Shakira residia em Espanha e por isso, deveriam ser tributados no país os rendimentos gerados por ela em todo o mundo. Mas ela não declarou impostos enquanto residente. Só em 2015 é que se fixou oficialmente em Espanha.Por não ter pago em Espanha o Imposto da Renda e das Pessoas Físicas, é acusada de ter retirado dezenas de milhões de euros ao Fisco. No início desta década, ela fazia cerca de 25 milhões de euros anuais com as digressões.Mas a defesa de Shakira alega que ela passava a maior parte do tempo fora de Espanha, e que era do estrangeiro que provinha a grande maioria dos seus rendimentos. Os advogados sustentam que sempre cumpriu com as suas obrigações fiscais e que não está em causa uma fuga aos impostos, mas um "diferendo técnico".A cantora colombiana está em digressão e actua em Lisboa, no Altice Arena, a 28 de Junho.Cristiano Ronaldo também é acusado pelo Fisco espanhol de fuga aos impostos. O jogador português foi acusado de quatro crimes de fraude fiscal, no valor de 14,7 milhões de euros.