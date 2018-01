O cantor Ed Sheeran vai se casar em breve com Cherry Seaborn, colega de liceu e namorada desde 2015.

O anuncio foi dado através de uma publicação de Instragram. "Arranjei uma noiva antes do Ano Novo. Estamos muito felizes e apaixonados, os nossos gatos também estão radiantes", escreveu como legenda de uma fotografia em que surge abraçado à namorada, Cherry Seaborn.



Sem adiantar pormenores do casamento, Sheera e Seaborn vão dar o nó. Ambos conheceram-se no liceu Thomas Mills High School em Framlingham, Suffolk.



Segundo fontes do The Mirror, o cantor sempre teve um fraquinho pela colega, que trabalha hoje em Wall Street.