O jogador jantou ainda com a namorada no terraço do hotel Tivoli, na avenida da Liberdade.





Cristiano Ronaldo aproveitou o fim-de-semana para uma visita rápida a Lisboa. Acompanhado pela namorada, Georgina Rodríguez, o craque foi ao Guincho depois de ter assistido a um jogo do Sporting.Ronaldo esteve no Estádio de Alvalade para ver o jogo entre os leões e o Tondela, na passada terça-feira. Numa anterior apssagem por Portugal, o craque tinha já estado no Guincho com Fábio Coentrão.