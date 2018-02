O presidente do FC Porto, Pinto da Costa, esteve uns dias de férias no Algarve na companhia de Fernanda Miranda, com quem teve uma relação no passado.Segundo o Correio da Manhã, o líder azul-e-branco aproveitou a estadia dos "dragões" no sul do País, para defrontarem o Portimonense, este domingo, para descansar na região e convidou a antiga namorada de quem estará novamente próximo."Esta aproximação é recente, por isso pode ser cedo para assumirem. No entanto, todos sabemos que o Jorge Nuno é imprevisível", disse uma fonte ao CM.Pinto da Costa e Fernanda Miranda estão ambos solteiros, depois de terem acabado relações recentemente. O presidente do FCP separou-se de Cláudia Campo, com quem tinha assumido um relacionamento há dois meses. Já a jovem brasileira terminou o namoro discreto que mantinha com o empresário Miguel Osório.