O movimento #MeToo levou a ex-estagiária a repensar a relação que manteve com o presidente dos EUA Bill Clinton.



A ex-estagiária da Casa Branca Monica Lewinski diz que o movimento de denúncia de assédio #MeToo a obrigou a repensar toda a relação que manteve com o então presidente Bill Clinton, uma ligação em que ele era o homem mais poderoso do mundo, então com 50 anos, e Monica era uma jovem de 22 anos que terminara recentemente o seu curso universitário.



Lewinski, que afirmou já ter sido a primeira vítima de cyber-bullying, lembra num longo artigo escrito para a revista Vanity Fair que o seu caso com o então presidente dos EUA foi tornado público há 20 anos, em 1998, durante a investigação do procurador Ken Starr. Durante o julgamento, Clinton mentiu quando se encontrava sob juramento sobre o dito relacionamento ("I did not have sexual relations with that woman. These allegations are false"). Mais tarde, Clinton admitiu ter de facto mantido relações, tendo sido posteriormente absolvido da acusação de perjúrio.



"Estou impressionada com a enorme coragem das mulheres que se levantaram e começaram a confrontar convicções e instituições enraizadas. Quanto a mim, à minha história e como me encaixo pessoalmente, lamento dizer que ainda não tenho uma resposta sobre o significado de todos os eventos que levaram à investigação de 1998. Ainda estou a processar o que aconteceu comigo", explicou a mulher de 44 anos que confessou ter sofrido de stress pós-traumático depois de o seu caso se ter tornado público.





Monica Lewinsky garante o movimento #MeToo a fez repensar a sua relação que, não tendo sido de agressão sexual, ter-se-á verificado abuso de poder. "Até recentemente (obrigado, Harvey Weinstein), os historiadores não tinham a perspectiva de interpretar completamente esse ano de vergonha e espectáculo", escreveu Lewinsky sobre 1998, acrescentando que, embora o que ocorreu entre ela e Clinton não fosse "agressão sexual", foi "um abuso de poder grosseiro".



"Foi uma estrada que estava cheia de abusos de autoridade e de privilégio", escreve a ex-estagiária que espera que seja possível "desvendar as complexidades e contexto (talvez mesmo com alguma compaixão)" do seu caso.