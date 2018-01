"Durante a minha presidência, comecei uma tradição de partilha de listas de leitura e de escuta. Agora que tenho tempo extra nas mãos, este ano, quis partilhar os livros e a música que mais apreciei. Espero que gostem e desejo-vos um feliz e saudável Ano Novo", escreveu Obama.

Barack Obama revelou este domingo quais são as suas músicas favoritas de 2017. O ex-presidente dos Estados Unidos da América partilhou a sua playlist de eleição no Spotify.Beyoncé, Kendrick Lamar, The National, U2 ou Bruce Springsteen são apenas alguns dos artistas que fazem parte das lista com vinte canções (ver em baixo).Veja aqui a lista completa.