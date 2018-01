Não tem o mediatismo do casamento entre Harry e Meghan Markle, mas também vai começar a fazer parte da família real britânica este ano. Chama-se Jack Brooksbank, tem 31 anos e vai casar com a princesa Eugénia de York, prima dos príncipes William e Harry, filha do irmão do príncipe Carlos, o príncipe André, o mais novo de quatro irmãos filhos da rainha Isabel II.O casamento do ano continua a ser o do príncipe Harry com a actriz Meghan Markle, mas este continua a ser um casamento real.Desconhecido para grande parte do público fora do Reino Unido (e talvez até para alguns britânicos), o jornal inglês The Guardian fez um "mapa" para dar a conhecer Jack ao mundo.Resumimos abaixo o "bilhete de identidade" criado pelo jornal: Jack Brooksbank tem 31 anos, ficou noivo de Eugénia recentemente. O casal conheceu-se no aniversário de 50 anos do Duque de York, durante umas férias em Verbier, na Suíça. Juntos há sete anos, ele é mais velho que a princesa por quatro anos.Brooksbank tem um negócio no mercado dos vinhos e é embaixador da marca Casamigos Tequila, da qual George Clooney é um dos fundadores. Antes trabalhou num pub, em Chelsea, antes de ir para o restaurante londrino Markham Inn, onde esteve durante três anos."O meu neto é uma pessoa normal, não diria que há algo fora do normal nele, até isso diz muito sobre a princesa Eugénia, que o quer ao lado dela", disse a avó de 91 anos do futuro príncipe.