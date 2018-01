Actor norte-americano escreveu artigo de opinião sobre as relações amorosos entre melhores amigos.

O possível casamento de Bradley Cooper com Irina Shayk tem sido notícia nas últimas horas - tudo porque a modelo russa apareceu numa foto com um anel que parece uma aliança. O actor norte-americano foi também falado por ter sido divulgado um artigo de opinião em que falava sobre as relações entre melhores amigos - escrito a 27 de Maio de 1993, quando Cooper era estagiário no Philadelphia Daily News.



Publicado há 25 anos, o artigo de opinião "Quando os melhores amigos cruzam a linha" explanava a opinião do jovem sobre as relações entre amigos - o escrito era acompanho de uma foto de Bradley com a melhor amiga, Debora Landes - com quem a relação acabou por evoluir.



<blockquote class="twitter-tweet" data-lang="pt"><p lang="en" dir="ltr">Intern Bradley Cooper, age 18, wrote in his first <a href="https://twitter.com/PhillyDailyNews?ref_src=twsrc%5Etfw">@PhillyDailyNews</a> story: "Can best friends who are of the opposite sex hook up with each other without destroying their friendship? In my case, yes . . . so far." Bold. <a href="https://t.co/DDyKIFtNqM">pic.twitter.com/DDyKIFtNqM</a></p>— tommy rowan (@tommyrowan) <a href="https://twitter.com/tommyrowan/status/955806753299582976?ref_src=twsrc%5Etfw">23 de janeiro de 2018</a></blockquote>

"Os melhores amigos de sexos opostos podem manter uma relação sem destruir a amizade? No meu caso, sim... até agora", escreveu na altura. Segundo o actor, sempre houvera uma "grande atracção" entre os amigos, mas o assunto demorou a ser abordado até porque Debora namorava "um grande amigo" de Cooper. "Depois dessa relação acabar, as coisas coeçaram a mudar", explicou então.



E porque achou Cooper que a relação podia evoluir? "Pudemos cruzar esta linha e manter a nossa maravilhosa amizade porque não sabemos ser outra coisa que não melhores amigos", sentenciou.



Actualmente, Bradley Cooper, de 43 anos, divide a sua vida com Irina, de 32 anos. Juntos desde 2015, têm uma filha chamada Lea de Seine.