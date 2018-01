Georgina Rodriguez está apaixonada pela filha, Alana Martina, e tem usado as redes sociais para demonstrar como a filha mais nova de Cristiano Ronaldo lhe roubou o coração. Desta vez, os mais de três milhões de seguidores foram "brindados" com uma imagem da bebé a sorrir, aparentemente ao colo da mãe."Risonha do meu coração", escreveu Gio, como é conhecida a jovem espanhola, na legenda da imagem. Na última vez que postou uma fotografia da filha, Georgina escrevera que Alana a deixava "louca de amor".Alana nasceu a 12 de Novembro, em Madrid. A menina é a primeira filha em comum de Georgina e Cristiano Ronaldo. O craque é ainda pai de Cristiano Júnior e dos gémeos Eva e Matteo.