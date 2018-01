"Levaram-me a conhecer a rua onde cresceu o meu amor. São essas visitas especiais que marcam". Foi desta maneira que Georgina Rodriguez, a companheira de Cristiano Ronaldo, descreveu a visita à Madeira, onde passou o ano com o internacional português.





Num registo fotográfico partilhado nas redes sociais, a espanhola mostra-se emocionada por conhecer a casa onde o namorado cresceu.

"E pronto, dás-te conta do quão poderoso pode ser um pensamento, uma ilusão, viver positivamente e com sonhos. Há uns dias, quando nos despedíamos do ano e começávamos 2018 na Madeira, levaram-me a conhecer a rua onde cresceu o meu amor. Uma dessas visitas especiais que marcam", começa por referir.

"Esta fotografia foi tirada na sua antiga casa, onde o Cristiano cresceu. Lembro-me do meu cunhado Hugo a contar-me anedotas e na minha cara desenha-se logo um sorriso quando o imagino ali, um Cristiano pequenino a passar horas e horas a jogar apenas concentrado na bola lançando-a contra a parede com um pé e com o outro", acrescenta.

Veja a publicação.