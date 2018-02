Gisele Bündchen é casada com Tom Brady, jogador de futebol americano que disputou o Super Bowl no dia 4 de Fevereiro. A equipa de Brady, os Patriots, perdeu contra os Philadelphia Eagles.

A modelo brasileira, que é casada com Brady há 11 anos, foi vista a beber vinho durante o jogo. Depois da derrota, escreveu uma mensagem de apoio ao marido no Instagram: "Parabéns Eagles por ganhar o Super Bowl, que jogo! Parabéns Patriots por dar o seu melhor e meu amor, estamos incrivelmente orgulhosos de você porque vemos todos os dias o compromisso, o sacrifício e o trabalho árduo que você dedicou para se tornar o melhor no que você faz. Nós te amamos!"

Mas a atitude positiva da modelo não ficou por aqui. Gisele deu os parabéns a todos os jogadores dos Eagles que encontrou, depois do jogo.

Gisele teve ainda de explicar à filha, Vivian, que não tinha de ficar triste com a derrota. Segundo o Business Insider, a modelo brasileira disse à menina de cinco anos: "Foi só desta vez. O pai já ganhou cinco vezes. Eles nunca ganharam. Toda a vida, nunca tinham ganho uma Super Bowl. Tem de se deixar os outros ganhar às vezes."

A atitude de Gisele Bündchen contrasta com o que aconteceu há seis anos. Aí, foi ouvida a dizer: "O meu marido não pode atirar a bola e apanhá-la ao mesmo tempo."

Segundo o Business Insider, Gisele lê textos de monges budistas que lhe dão uma sensação de paz interior. "Tem-se um tipo de epifania – não é preciso preocuparmo-nos tanto com coisas pequenas! Desfruta da viagem, não do destino."