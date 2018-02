stormi webster Uma publicação partilhada por Kylie (@kyliejenner) a 6 de Fev, 2018 às 1:14 PST

Já se conhece o nome do mais recente membro da família Kardashian/Jenner. Numa publicação na rede social Instagram, Kylie publicou a primeira fotografia da menina nascida a 1 de Fevereiro com a legenda "Stormy". Horas depois, a jovem de 20 anos editou a legenda da imagem, acrescentando o apelido da criança: Stormy Webster.A menina terá, assim, o apelido original do pai: o rapper Travis Scott tem como nome verdadeiro Jacques Webster.Foi no passado domingo que jovem modelo e empresária revelou que já tinha sido mãe, confirmando os rumores que existiam na imprensa internacional desde Setembro. "Estava desejosa de partilhar isto com vocês. Nunca senti este amor e esta felicidade de forma a explodir", partilhou numa mensagem escrita no Instagram, onde disse ter tido uma "menina linda e saudável".Kylie aproveitou para explicar que optou por manter a gravidez em privado para se "preparar para este papel para o resto da vida da forma mais positiva, sem stresse e de forma saudável". "Eu sabia que o meu bebé iria sentir todo o stresse a todas as emoções, por isso escolhi passar a gravidez desta forma", reforçou. À mensagem, junto um vídeo de 11 minutos que documenta a sua jornada nos últimos nove meses.Na mesma rede social, a avó, Kris Jenner, partilhou a mesma imagem, declarando o amor à sua neta mais nova.