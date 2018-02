Os casos de violência nas escolas estão a cair nos últimos anos e registaram no anterior ano lectivo uma descida acentuada, avança o jornal Público.

Segundo dados do Gabinete de Segurança Escolar do Ministério da Educação, o número de ocorrências registadas pelos directores das escolas desceu de 1321 no ano lectivo de 2013/2014, para 422 no ano lectivo de 2016/2017.

As agressões físicas continuam a ser a maioria das queixas (242), seguem-se os "actos contra a honra e o bom nome das pessoas (57) e os "actos contra os bens e equipamentos escolares (44).

A razão para a descida pode estar relacionada com a adopção de códigos de conduta ou manuais de procedimentos nas escolas que têm facilitado a resposta aos actos de indisciplina que contemplam sanções no Estatuto do Aluno.

No Agrupamento de Escolas de Sátão, Viseu, o manual de procedimento disciplinar permitiu identificar que o maior número de actos de indisciplina ocorriam no 3.º ciclo, nas aulas teóricas e à tarde.

"Tem ligação com a violência do próprio currículo escolar, carregado de disciplinas excessivamente teóricas, com uma carga semanal intensa", explicou ao jornal a directora do agrupamento, Helena Castro.

Para atenuar o problema, o agrupamento alterou o horário para deixar duas tardes livres por semana e alternou aulas teóricas com práticas. As mudanças deram resultado: mais de 50% de decréscimo em actos de indisciplina.