O Corpo de Intervenção da PSP, com sede na Calçada da Ajuda, em Lisboa, estão a trabalhar com coletes balísticos fora de prazo. De acordo com a notícia avançada na edição deste domingo do Correio da Manhã , há cerca de 300 elementos desta força de segurança que não vê o material ser renovado desde 2006.Segundo o referido jornal, os coletes balísticos, adquiridos pela PSP há 12 anos, têm umas placas de cerâmica no interior dos mesmos que devem ser substituídas a cada cinco anos para garantir uma protecção eficaz.O presidente do Sindicato Unificado da PSP, Peixoto Rodrigues, diz ao CM que a idade dos equipamentos gera "apreensão", confirmando que a substituição das placas de cerâmica "não está a acontecer".Fonte oficial da PSP diz, no entanto,que o Ministério da Administração Interna solicitou um lote de 10 mil equipamentos de protecção individual, no qual estão incluídos coletes, e que devem ser distribuídos na próxima semana.Recorde-se que em qualquer missão de patrulhamento o colete balístico é obrigatório, de acordo com o regulamento de fardamento.