Trabalhador de fornecedora da Autoeuropa sofre ferimentos graves em acidente de trabalho

Segundo o Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Setúbal, o alerta foi dado às 16h22, tendo sido mobilizados para o local elementos dos Bombeiros Voluntários de Palmela e uma equipa de emergência médica.



O trabalhador sinistrado foi transportado para o Hospital de São Bernardo, em Setúbal.

Um trabalhador subcontratado de uma empresa fornecedora da Autoeuropa sofreu ferimentos graves num acidente de trabalho esta quarta-feira, pouco depois das 16h, na fábrica de automóveis de Palmela, disseram à Lusa fontes dos bombeiros e da empresa.Fonte oficial da Autoeuropa lamentou o acidente de trabalho na zona de descargas, adiantando que o sinistrado foi assistido no local pelos bombeiros da fábrica e que foram accionados de imediato os meios de socorro, sem, contudo, especificar os ferimentos.De acordo com a Autoeuropa, a linha de montagem esteve parada durante duas horas e meia para facilitar a investigação da Autoridade para as Condições do Trabalho (ACT).