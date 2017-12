O presidente da Associação Transparência e Integridade classifica a forma como o diploma foi feito como "vergonhosa".



O presidente da Associação Transparência e Integridade (TIAC), João Paulo Batalha, classificou o processo que envolveu a discussão e alteração à lei do financiamento dos partidos como "vergonhoso", apelando a que o Presidente da República vete a lei aprovada pelo Parlamento.



As alterações à lei do financiamento dos partidos foram discutidas de forma "secreta", sem registos e de forma a ue não se soubesse qual o partido que apresentou as propostas.



"É um processo vergonhoso aprovar uma lei que em termos de controlo efectivo e capacidade de monitorizar as contas dos partidos acrescenta zero e ainda abre estes alçapões para financiamentos ilimitados aos partidos", disse João Paulo Batalha em declarações à Rádio Renascença.



O responsável considerou ainda que a forma como o processo foi feito "é um ataque frontal à integridade do Parlamento e à qualidade da democracia".



"É verdadeiramente uma golpada que os partidos preparam e premeditaram à porta fechada, para resolver os seus interesses particulares e terem forma de sacar dinheiro aos contribuintes, aprovada às pressas na esperança de que os portugueses estivessem ocupados com as festas natalícias e não reparassem", acrescentou em declarações àquela rádio.



O diploma chegou ao Palácio de Belém na passada sexta-feira ao fim da tarde e, segundo o Presidente da República, estava a ser analisado pelos serviços jurídicos.