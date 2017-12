Não há provas documentais sobre as reuniões do grupo de trabalho que preparou estas alterações a portas fechadas. Falta apenas Marcelo dar (ou não) o aval.



Os registos não foram encontrados e não há documentos registados no site do Parlamento sobre a redacção da lei que permitiu um aumento chorudo no financiamento dos partidos este ano. E, segundo o jornal Público, circulou um e-mail trocado entre oito deputados que estiveram encarregues de preparar o projecto e em que o quadro comparativo das três propostas de alteração não mostra o nome dos partidos que propõem as alterações, sendo esses nomes substituídos pelas letras A, B e C.



Segundo declara o jornal diário, no documento a que teve acesso salienta-se "a natureza reservada do" mesmo, sendo por isso oculta a origem de cada uma das propostas.



No dia 21 de Dezembro o Parlamento aprovou alterações à lei do financiamento dos partidos, terminando com os limites para angariar fundos e concedendo aos mesmo a garantia de verem o IVA devolvido na totalidade. As preparações desta alteração deixaram poucos rastos do grupo de trabalho dito "informal" (mas que no site do Parlamento aparece como formal) e que funcionou sempre à porta fechada, sem que os jornalistas pudessem acompanhar as discussões.



Em declarações ao Público, José Silvano, deputado social-democrata que coordenou os trabalhos, explicou: "Se é um grupo informal, não há propostas [oficiais]. Os partidos sugeriram essas propostas, mas não sei qual e em que pontos", explicando ainda que não foram feitas actas doas reuniões e que "de documental só existe a lei que foi aprovada". Silvano avançou ainda que "no grupo de trabalho não havia votação e as propostas eram apresentadas oralmente".



O voto contra do CDS impediu que estas alterações fossem postas em prática logo em Julho, ainda a tempo das eleições autárquicas. Mas na conferência de líderes, o presidente da Assembleia da República alertou que era preciso resolver o problema detectado pelo Tribunal Constitucional (TC) com urgência, antes que os partidos ficassem sem fiscalização.



Quando foi levada a votos no Natal, foi aprovada por todos os partidos com assento parlamentar, com votos contra do CDS-PP e do PAN.



Pelo meio, a proposta passou brevemente pela Comissão de Direitos Constitucionais, da qual dependia o grupo de trabalho. Pedro Bacelar Vasconcelos, que preside a essa comissão, lembra-se de a ter levado "à discussão", mas de ter sido apreciada "sem objecções", explica o Público. No entanto, Vasconcelos estranha a ausência de registos documentais das reuniões do grupo de trabalho que garante que "se é assim, a situação justifica que se reveja o estatuto e funcionamento dos grupos de trabalho, para adaptar as regras à exigência de transparência que é dever do Parlamento".



A lei foi já aprovada em Parlamento e falta apenas a promulgação da Presidencia da República. Marcelo pode assinar por baixo ou vetar a lei e devolvê-la ao Parlamento.