Antigo primeiro ministro recorreu da decisão do juiz de instrução, que fica suspensa até o Tribunal da Relação se pronunciar.

pub



José Sócrates pode não ter ainda conseguido travar por completo o acesso de jornalistas às escutas com conteúdo político-partidário da "Operação Marquês" mas, pelo menos, conseguiu estancar o problema com um recurso para o Tribunal da Relação de Lisboa, apresentado no início deste mês. Entre outros argumentos, a defesa do antigo primeiro-ministro, acusado de 31 crimes, alega que o acesso ao conteúdo de tais conversas apenas servirá para os jornalistas as transcreverem. Com o recurso apresentado, o acesso fica suspenso.



Após a dedução da acusação contra os 28 arguidos no processo, o Ministério Público apenas disponibilizou às partes as escutas telefónicas consideradas com interesse para a prova, mantendo sem acesso o que considerou de escutas telefónicas com conteúdo "político-partidário". Só que um dos assistentes pediu a consulta de tal acervo.



Numa primeira fase, o procurador Rosário Teixeira negou, o que levou o assistente a recorrer para o juiz de instrução. A 27 de Outubro, Carlos Alexandre decidiu dar acesso, tendo em conta um acórdão de uniformização de jurisprudência do Supremo Tribunal de Justiça, o qual foi claro ao estabelecer que ,a partir da dedução de uma acusação, arguido e assistente "têm o direito de examinar todo o conteúdo dos suportes técnicos referentes a conversações ou comunicações escutadas". Caso pretenda cópia de alguma parte, que pretenda transcrever deve obter cópia à sua custa.



Esta decisão do juiz levou o Ministério Público a montar uma espécie de "cantinho" no Departamento Central de Investogação e Acção Penal só para a audição das tais escutas "político-partidárias". Uma iniciativa que ficará suspensa até a uma decisão final do recurso.



No documento enviado para o Tribunal da Relaçãod e Lisboa, os advogados de José Sócrates começaram por dizer que, desde 12 de outubro, o juiz Carlos Alexandre se encontra "impedido" no processo, uma situação suscitada, aliás, pelos defensores João Araújo e Pedro Delille. Situação que levou o magistrado judicial a declarar que só praticaria actos urgentes, mas autorizou a consulta de tais escutas a 27 de outubro.



Para os advogados, o despacho que autoriza a consulta das tais escutas é "nulo, uma vez que o que está em causa "não tem qualquer urgência processualmente relevante para a realização da justiça, a descoberta da verdade e a paz jurídicas". João Araújo e Pedro Delille consideram que, ao autorizar o acesso, o juiz de instrução apenas permitiu a "divulgação" pelos assistentes jornalistas das conversas em causa. Os advogados, aliás, garantem que, desde a acusação, já foram publicados em diversos meios mais de 300 escutas telefónicas.



Instrução arranca em Janeiro



A Operação Marquês vai ter desenvolvimentos no início de 2018, quando o juiz Carlos Alexandre decidir sobre o prazo para o pedido de abertura de instrução pelos arguidos. Apesar de estar prevista para 4 de Janeiro uma decisão do juiz de instrução sobre os requerimentos das defesas dos arguidos, continua por decidir um pedido de afastamento de Carlos Alexandre, apresentado pelos advogados do ex-primeiro-ministro, que será decidido pelo Tribunal da Relação de Lisboa.



José Sócrates foi detido a 21 de Novembro de 2014 e três anos depois foi acusado de 31 crimes repartidos por corrupção passiva de titular de cargo político, branqueamento de capitais, falsificação de documentos e fraude fiscal qualificada.



No total foram acusados 28 arguidos na Operação Marquês, 19 pessoas e nove empresas, por um conjunto de 188 crimes económico-financeiros.



O Grupo Lena já manifestou a intenção de pedir a abertura de instrução, alegando que a acusação tem "enormes discrepâncias" entre as "suspeitas iniciais, em que o Grupo Lena era apresentado e exposto na praça pública como o único corruptor do antigo primeiro-ministro e as acusações agora concretizadas, em que o Grupo Lena, para o mesmo Ministério Público, tem um papel residual nessa alegada teia de corrupção".



Joaquim Barroca Rodrigues, ex-administrador executivo e fundador do Grupo Lena, está acusado de corrupção activa de titular de cargo político, corrupção activa, branqueamento de capitais, falsificação de documento e fraude fiscal qualificada.



Entre os arguidos estão a Lena Engenharia e Construções, SA, a Lena Engenharia e Construções, SGPS e a Lena SGPS.



Na acusação, que tem mais de 24 mil páginas e que abrange os negócios da PT, os procuradores concluíram que, inviabilizada a OPA da Sonae à PT, o ex-banqueiro do BES Ricardo Salgado cumpriu as promessas de atribuição de contrapartidas financeiras que havia acordado com os arguidos Henrique Granadeiro, Zeinal Bava e Sócrates.



Tratou-se de garantir o apoio dos antigos administradores da PT e do então primeiro-ministro na "oposição à possível perda de controlo do grupo Portugal Telecom".



Entre Março e Julho de 2007, refere o MP, Ricardo Salgado intercedeu junto de Granadeiro e Bava para que definisse uma nova estratégia para os investimentos da PT no Brasil e para que implementassem rapidamente as operações de compensação a acionistas prometidas em sede de medidas anti-OPA.



O MP assegura que Granadeiro e Bava aceitaram comprometer-se com essa estratégia, visando "obter um ganho em sede pessoal", tendo Salgado acordado também com Sócrates a continuação dos pagamentos já iniciados em Maio de 2006.



A título de exemplo, diz o MP, a 9 de Julho de 2007, Ricardo Salgado fez transferir, a partir da conta da ES Enterprises, os montantes de sete milhões e seis milhões de euros para pagar a Sócrates e Granadeiro, respectivamente.



Ricardo Salgado transferiu, em 07 de dezembro de 2007, 6,7 milhões de euros da conta ES Enterprises para a conta de Zeinal Bava junto da UBS em Singapura. Nesse mesmo dia, realizou nova transferência a favor de Granadeiro no montante de 496.907 euros, segundo o MP.



Salgado é acusado de corrupção activa de titular de cargo político, corrupção activa, branqueamento de capitais, abuso de confiança, falsificação de documento e fraude fiscal qualificada e o antigo presidente da PT Zeinal Bava está acusado de corrupção passiva, branqueamento de capitais, falsificação de documento e fraude fiscal qualificada.



Granadeiro, ex-administrador da PT, foi acusado de corrupção passiva, branqueamento de capitais, peculato, abuso de confiança e fraude fiscal qualificada.



Outro dos arguidos da ‘Operação Marquês’ é o empresário e amigo do ex-PM Carlos Santos Silva, apontado como o "testa de ferro" do antigo PM, já que, as suas contas seriam utilizadas para fazer circular o dinheiro destinado a Sócrates.



Entre os 28 acusados está também o ex-ministro e antigo administrador da Caixa Geral de Depósitos Armando Vara. Para a defesa do antigo líder do PS, a acusação não é "minimamente séria nem objectiva", classificando-a como uma "violenta campanha de difamação e condenação sumária na opinião pública"



*com Lusa