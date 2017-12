pub

Um relatório da Autoridade Tributária, que consta nos autos da operação Marquês, indicou que Lalanda e Castro declarou, entre 2011 e 2015, em Portugal, rendimentos entre os €7.000 e os €7.494. Ao longo desse período de quatro anos o salário mínimo variou entre os 485 e os 505 euros mensais.



Contactado pelo Correio da Manhã, Lalanda e Castro justifica esta decisão de declarar apenas €536 mensagens como uma "opção" por ter na Suíça a sua actividade principal e declarar aí a "totalidade dos seus rendimentos".

Paulo Lalanda e Castro, ex-administrador da multinacional suíça Octapharm e ex-patrão do ex-primeiro-ministro José Sócrates, declarou em Portugal um salário pouco superior ao do salário mínimo.Em 2015, Lalanda e Castro declarou ter auferido 7.494 euros durante todo o exercício fiscal do ano, o que equivale a 536 euros por mês (a contar com 14 meses). Em 2015 o salário mínimo em Portugal era de 505 euros.