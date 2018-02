Um sismo de 1,7 na escala de Richter foi hoje registado e sentido na ilha Terceira, nos Açores, às 13:57 (hora local, mais uma em Lisboa), adiantou a Protecção Civil."De acordo com a informação disponível até ao momento, o sismo foi sentido com intensidade máxima II na escala de Mercalli modificada", disse, numa nota de imprensa, o Serviço Regional de Protecção Civil e Bombeiros dos Açores (SRPCBA).O evento teve epicentro "a cerca de oito quilómetros a sudoeste" da freguesia da Serreta, na ilha Terceira, de acordo com informações do Centro de Informação e Vigilância Sismovulcânica dos Açores (CIVISA).