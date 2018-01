Esta sexta-feira, a magistrada Cláudia David Alves decidiu, provisoriamente, determinar que a SIC pudesse emitir o terceiro episódio com a condição de utilizar "filtros de imagem e de voz, quer dos menores, quer dos seus progenitores, quer de quaisquer outras pessoas que intervenham ou participem no progama e que, por vínculo familiar ou com os menores, permitam identificá-los".

Caso a SIC não acatasse a ordem judicial, teria de pagar 15 mil euros por cada dia no atraso do incumprimento

A decisão do Tribunal que obrigava a estação televisiva a usar filtros para emitir o episódio não permite que SuperNanny vá para o ar no domingo.A notícia está a ser avançada pelo jornal Expresso.Este seria o terceiro episódio do programa e estava programado para ser transmitido no domingo à noite, à semelhança dos anteriores. A estação de Carnaxide vai emitir um comunicado sobre este tema nas próximas horas.