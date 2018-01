Um ferido do incêndio de 13 de Janeiro numa associação recreativa em Tondela que estava internado no Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra (CHUC) teve alta, foi hoje anunciado."O doente que se encontrava internado na Cirurgia Plástica e Reconstrutiva teve alta ontem [quinta-feira] ao fim da tarde, para o domicílio", refere uma nota do CHUC, enviada hoje à agência Lusa.Quanto aos restantes quatro feridos internados na Unidade de Queimados do CHUC, todos do sexo masculino, "dois estão entubados e ventilados e mantêm prognóstico reservado e os outros dois doentes estão estáveis e a evoluir favoravelmente", adianta a nota.O incêndio do dia 13 de Janeiro, que deflagrou numa associação recreativa de Vila Nova da Rainha, provocou nesse dia oito mortos e 38 feridos, entre graves e ligeiros, de acordo com fonte do Ministério da Saúde.Um ferido grande que estava internado no Hospital de São João, no Porto, acabou por morrer, elevando para nove o número de vítimas mortais do sinistro.